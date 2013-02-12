Портфолио
- Реставрация фото. Исходник. Photoshop.1951 просмотр
- Реставрация фото. Photoshop.310 просмотров
- Реставрация фото. Исходник. Photoshop.628 просмотров
- Реставрация фото. Photoshop.554 просмотра
- Ретушь. Исходник. Photoshop.1142 просмотра
- Ретушь. Исходник. Photoshop.509 просмотров
- Ретушь. Photoshop.367 просмотров
- Ретушь. Исходник. Photoshop.3167 просмотров
- Разработка фирменного стиля эко-маркета. Photoshop669 просмотров
- Разработка фирменного стиля ресторана. Corel Draw.337 просмотров
- Логотип кондитерских изделий. Corel Draw.1951 просмотр
- Логотип салона красоты. Corel Draw.648 просмотров