evgkukushkina

Опыт работы
Яндекс (www.yandex.ua), Август 2014 — Июнь 2017 (2 года 10 месяцев)
Ведущий менеджер по контекстной рекламе
- Фокусировка на росте и развитии существующих клиентов
- Оптимизация, расширение, контроль за улучшением рекламных кампаний
- Анализ эффективности рекламных кампаний
- Консультирование клиентов по рекламным сервисам Яндекса
- Управление документооборотом
SEO-Studio (www.seo-studio.kiev.ua), Август 2013 — Август 2014 (1 год)
Специалист по контекстной рекламе
- Планирование, настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords, Yandex Direct
- Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний клиентов
- Работа с эффективностью рекламных кампаний и оптимизация бюджетов
- Postclick анализ кампаний с использованием Google Analytics
- Подготовка сводных отчетов
ERP Consulting (www.erpc.com.ua), Август 2011 — Август 2013 (2 года)
Помощник менеджера по маркетингу
- Проведение маркетинговых кампаний в Google Adwords
- Поисковая оптимизация корпоративного сайта (SEO)
- Продвижение бренда компании в различных СМИ и социальных сетях (SMM);
- Занесение информации о компании в различные онлайн каталоги
- Администрирование веб-сайта и публикация новостей компании
- Проведение маркетинговых исследований, анализ трендов и условий рынка для
успешных продаж решений и услуг компании;
- Проведение E-mail маркетинговых кампаний
- Коммуникация с клиентами;
- Управление документооборотом
ControlPay (www.controlpay.com), Октябрь 2010 — Апрель 2011 (7 месяцев)
Аудитор инвойсов
- Управление и контроль над обработкой транспортных заказов и инвойсов;
- Проведение аудита инвойсов;
- Ежедневная проверка данных, их анализ и мониторинг;
- Анализ логистики транспортных заказов;
- Выполнение заданий «точно в срок»; -
- Подготовка еженедельных отчетов
Технические навыки
Google Adwords и Яндекс.Директ
- Запуск и управление кампаний Adwords/Директ (поисковая сеть, КМС/РСЯ, ремаркетинг)
- Мониторинг и оптимизация кампаний (работа с объявлениями, ключевыми
словами, минус-словами)
- Настраивание и отслеживание конверсий
- Работа с программами Google Adwords Editor/Директ.Коммандер
Google Analytics и Яндекс.Метрика
- Аналитика источников трафика
- Настраивание маркетинговых целей
Владение языками
Английский — высокий уровень
Русский — родной
Украинский — родной
Повышение квалификации и сертификаты
2013 Курсы Google Adwords, Школа интернет-маркетинга EMPO, Контекстная реклама Google Adwords, Platinum level
2013 Курсы SEO, Школа интернет-маркетинга EMPO, Поисковая оптимизация и продвижение сайтов, Gold level
2011 Курсы английского языка, London School of English, First certificate in English, Advanced level