evgkukushkina

Специалист по контекстной рекламе (PPC менеджер)

Опыт работы

Яндекс (www.yandex.ua), Август 2014 — Июнь 2017 (2 года 10 месяцев)

Ведущий менеджер по контекстной рекламе

- Фокусировка на росте и развитии существующих клиентов

- Оптимизация, расширение, контроль за улучшением рекламных кампаний

- Анализ эффективности рекламных кампаний

- Консультирование клиентов по рекламным сервисам Яндекса

- Управление документооборотом

SEO-Studio (www.seo-studio.kiev.ua), Август 2013 — Август 2014 (1 год)

Специалист по контекстной рекламе

- Планирование, настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords, Yandex Direct

- Мониторинг и оптимизация рекламных кампаний клиентов

- Работа с эффективностью рекламных кампаний и оптимизация бюджетов

- Postclick анализ кампаний с использованием Google Analytics

- Подготовка сводных отчетов

ERP Consulting (www.erpc.com.ua), Август 2011 — Август 2013 (2 года)

Помощник менеджера по маркетингу

- Проведение маркетинговых кампаний в Google Adwords

- Поисковая оптимизация корпоративного сайта (SEO)

- Продвижение бренда компании в различных СМИ и социальных сетях (SMM);

- Занесение информации о компании в различные онлайн каталоги

- Администрирование веб-сайта и публикация новостей компании

- Проведение маркетинговых исследований, анализ трендов и условий рынка для

успешных продаж решений и услуг компании;

- Проведение E-mail маркетинговых кампаний

- Коммуникация с клиентами;

- Управление документооборотом

ControlPay (www.controlpay.com), Октябрь 2010 — Апрель 2011 (7 месяцев)

Аудитор инвойсов

- Управление и контроль над обработкой транспортных заказов и инвойсов;

- Проведение аудита инвойсов;

- Ежедневная проверка данных, их анализ и мониторинг;

- Анализ логистики транспортных заказов;

- Выполнение заданий «точно в срок»; -

- Подготовка еженедельных отчетов

Технические навыки

Google Adwords и Яндекс.Директ

- Запуск и управление кампаний Adwords/Директ (поисковая сеть, КМС/РСЯ, ремаркетинг)

- Мониторинг и оптимизация кампаний (работа с объявлениями, ключевыми

словами, минус-словами)

- Настраивание и отслеживание конверсий

- Работа с программами Google Adwords Editor/Директ.Коммандер

Google Analytics и Яндекс.Метрика

- Аналитика источников трафика

- Настраивание маркетинговых целей

Владение языками

Английский — высокий уровень

Русский — родной

Украинский — родной

Повышение квалификации и сертификаты

2013 Курсы Google Adwords, Школа интернет-маркетинга EMPO, Контекстная реклама Google Adwords, Platinum level

2013 Курсы SEO, Школа интернет-маркетинга EMPO, Поисковая оптимизация и продвижение сайтов, Gold level

2011 Курсы английского языка, London School of English, First certificate in English, Advanced level