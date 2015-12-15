Дизайн сайтов, графика для сайта(слайды, баннеры). Опыт более 2 лет. Обращайтесь!

Приветствую на моей странице!

Последние 2.5 года я работала в сфере веб-дизайна, было много интересных проектов, над которыми я с удовольствием работала. Некоторые из них Вы можете посмотреть у меня в портфолио. Так же мне не чуждо интегрирование различных идей, названий (нэйминг), создание логотипов. Люблю пошевелить извилинами, работать с разнообразными проектами в разных областях :). Это помогает мне развиваться в моей профессии.