Дизайн сайтов, графика для сайта(слайды, баннеры). Опыт более 2 лет. Обращайтесь!
Приветствую на моей странице!
Последние 2.5 года я работала в сфере веб-дизайна, было много интересных проектов, над которыми я с удовольствием работала. Некоторые из них Вы можете посмотреть у меня в портфолио. Так же мне не чуждо интегрирование различных идей, названий (нэйминг), создание логотипов. Люблю пошевелить извилинами, работать с разнообразными проектами в разных областях :). Это помогает мне развиваться в моей профессии.
Портфолио
- Шапка для сайта120 просмотров
- Слайды для сайта117 просмотров
- Apex102 просмотра
- Тета-Хилинг124 просмотра
- Интернет-магазин Домовой160 просмотров
- Flowershop191 просмотр
- Повар на часок149 просмотров
- Ретушь101 просмотр
- Ретушь111 просмотров
- Логотип к кофейне "Zambia"161 просмотр
- Фирменный стиль к кофейне "Zambia"164 просмотра
- Десертная карта184 просмотра