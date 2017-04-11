Разработка сайтов на 1С-Битрикс. Верстка, Интеграция, программирование.
Добрый день!
Предлагаю услуги по верстке, программированию и интеграции шаблонов\компонентов в систему 1С-Битрикс.
Я работал в составе студии Grafista (http://grafista.ru/) над такими проектами как:
А так же для студии Catapulta.Moskow (http://catapulta.moscow/) разрабатывал такие проекты как
http://catapulta.moscow/portfolio/veb-sayty/best-novostroy/
Пишите на email: [email protected]
Или skype: wolfofdeath.cc
Действие аккаунта приостановлено!
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