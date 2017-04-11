Разработка сайтов на 1С-Битрикс. Верстка, Интеграция, программирование.

Добрый день!

Предлагаю услуги по верстке, программированию и интеграции шаблонов\компонентов в систему 1С-Битрикс.

Я работал в составе студии Grafista (http://grafista.ru/) над такими проектами как:

https://severstal-avia.ru/

http://adsheads.com/

http://smarthair.ae/

http://mirteplits.ru/

http://solo35.ru/

А так же для студии Catapulta.Moskow (http://catapulta.moscow/) разрабатывал такие проекты как

http://catapulta.moscow/portfolio/veb-sayty/best-novostroy/

http://kalinamarket.ru/

http://svelte.ru/

http://aistcafe.ru/

Пишите на email: [email protected]

Или skype: wolfofdeath.cc