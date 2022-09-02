evilmakeart

Привет! Меня зовут Иван. Я - графический дизайнер. Моя работа - это переводить идеи клиентов на язык дизайна

Специализации:

- Брендинг. Разработка фирменного стиля компании (логотипы,

фирменные цветовые сочетания, дизайн фирменной продукции);

- Разработка полиграфических материалов (визитки, буклеты,

афиши, постеры и т.д.);

- Разработка маркетинговых материалов для рекламных сетей,

соцсетей, мессенджеров, e-mail рассылок (для web-пространства);

- Разработка концепций проекта, подбор референсов, определение

целевой аудитории и конкурентов;

-Монтаж видео и создание анимаций