evilmakeart

Привет! Меня зовут Иван. Я - графический дизайнер. Моя работа - это переводить идеи клиентов на язык дизайна
Специализации:
- Брендинг. Разработка фирменного стиля компании (логотипы,
фирменные цветовые сочетания, дизайн фирменной продукции);
- Разработка полиграфических материалов (визитки, буклеты,
афиши, постеры и т.д.);
- Разработка маркетинговых материалов для рекламных сетей,
соцсетей, мессенджеров, e-mail рассылок (для web-пространства);
- Разработка концепций проекта, подбор референсов, определение
целевой аудитории и конкурентов;
-Монтаж видео и создание анимаций
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