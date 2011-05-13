Профессиональные переводы с/на польский native - недорого и качественно!

Переводчик с/на польский

Носитель польского и русского языков

www.ewelina.globtra.com/ru

[email protected]

Образование:

Ягеллонский университет в Кракове – Институт восточнославянской филологии: русская филология, переводческая специальность

Педагогические курсы при Ягеллонском университете в Кракове

Курсы по методике преподавания русского языка как иностранного при Ягеллонском университете в Кракове

Пройденные курсы:

Филологическая транслатология

Лингвистические основы транслатологии

Художественный перевод – теория и практика

Организация и стилистика научного текста

Практические занятия по переводу

Инновации в современном русском языке

Достижения:

2005 - I место в областном этапе всепольской Олимпиады Русского Языка, VII место в заключительном этапе всепольской Олимпиады Русского Языка

2003 - II место в Краковском Конкурсе Иностранной Поэзии (чтение стихотворения на русском языке)

2005 – Приз Маршала Малопольского Воеводства

2005 – Приз Мэра Города Кракова

Перевод рассказа Михаила Зощенко "Актер" - "Ученые записки Ягеллонского университета" (апрель 2010)

Языки:

Русский язык – родной

Польский язык – родной

Опыт:

Перевод текстов с русского на польский и с польского на русский на следующую тематику: литература, литературоведение, лингвистика, журналистика, история, культурология, туризм, наука, спорт, медицина, реклама, косметология, история, политика, архитектура, художественный перевод, бизнес, экономия

Рекомендации предоставляются по запросу:

• Музей истории польских евреев

• Мэрия города Кракова

• Управление гмины и города Добчице

• Центр экологической политики России (Москва)

• JoyGroup ООО – организатор Международной туристической ярмарки

• РИА Новости – перевод "Писем в Польшу" (http://www.rian.ru/polska/20100415/224324577.html)

• Турагентство "Go2Cracow"

• Бюро гидобслуживания "Wedrowiec"

• Турбюро "Femina"

• "LearnFast Software" (США, Польша)

• Научно-производственная фирма ООО "Темп" (Украина)

• P. P-H. "Elpod" ООО

• Турагентство "TANOL" (Украина)

• NOMADA – Ассоциация в пользу интеграции многокультурного общества

• PKPR – Польский клуб породистой собаки

• STGU – Ассоциация художников прикладной графики

• Фонд MADE IN ART

• Рекламное агентство FEEL ART STUDIO

• nFinity ООО

• Институт гражданских дел

• Организация Образование и Наука

• Адвокатская контора Marcin Buczkowski

• Полар Лоджистикс Интернэшнл (Россия)

Увлечения:

Русская литература, театр, танец, поэзия, туризм, горные лыжи, теннис