Переводчик с/на польский
Носитель польского и русского языков
Образование:
Ягеллонский университет в Кракове – Институт восточнославянской филологии: русская филология, переводческая специальность
Педагогические курсы при Ягеллонском университете в Кракове
Курсы по методике преподавания русского языка как иностранного при Ягеллонском университете в Кракове
Пройденные курсы:
Филологическая транслатология
Лингвистические основы транслатологии
Художественный перевод – теория и практика
Организация и стилистика научного текста
Практические занятия по переводу
Инновации в современном русском языке
Достижения:
2005 - I место в областном этапе всепольской Олимпиады Русского Языка, VII место в заключительном этапе всепольской Олимпиады Русского Языка
2003 - II место в Краковском Конкурсе Иностранной Поэзии (чтение стихотворения на русском языке)
2005 – Приз Маршала Малопольского Воеводства
2005 – Приз Мэра Города Кракова
Перевод рассказа Михаила Зощенко "Актер" - "Ученые записки Ягеллонского университета" (апрель 2010)
Языки:
Русский язык – родной
Польский язык – родной
Опыт:
Перевод текстов с русского на польский и с польского на русский на следующую тематику: литература, литературоведение, лингвистика, журналистика, история, культурология, туризм, наука, спорт, медицина, реклама, косметология, история, политика, архитектура, художественный перевод, бизнес, экономия
Рекомендации предоставляются по запросу:
• Музей истории польских евреев
• Мэрия города Кракова
• Управление гмины и города Добчице
• Центр экологической политики России (Москва)
• JoyGroup ООО – организатор Международной туристической ярмарки
• РИА Новости – перевод "Писем в Польшу" (http://www.rian.ru/polska/20100415/224324577.html)
• Турагентство "Go2Cracow"
• Бюро гидобслуживания "Wedrowiec"
• Турбюро "Femina"
• "LearnFast Software" (США, Польша)
• Научно-производственная фирма ООО "Темп" (Украина)
• P. P-H. "Elpod" ООО
• Турагентство "TANOL" (Украина)
• NOMADA – Ассоциация в пользу интеграции многокультурного общества
• PKPR – Польский клуб породистой собаки
• STGU – Ассоциация художников прикладной графики
• Фонд MADE IN ART
• Рекламное агентство FEEL ART STUDIO
• nFinity ООО
• Институт гражданских дел
• Организация Образование и Наука
• Адвокатская контора Marcin Buczkowski
• Полар Лоджистикс Интернэшнл (Россия)
Увлечения:
Русская литература, театр, танец, поэзия, туризм, горные лыжи, теннис