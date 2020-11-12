Юридические услуги/копирайтинг/редактор текстов/менеджмент
Юридические услуги
Подготовка уникальных договоров
Консультации
Претензионная, исковая работа
Подготовка доказательственной базы (сбор, анализ, оформление);
Пенсионные споры, семейные дела, защита прав потребителей
Помощь участникам госзаказа, обжалование в ФАС, анализ контрактов, закупочной документации
Работа по 214-ФЗ (работа с сайтами)
Копирайтинг
Копирайт - качественный.
Рерайт - уникальный.
Разнообразный контент.
Работала в сфере недвижимости, знакома с тематикой ипотечного кредитования и лично помогала оформлять кредиты.
Любые тематики.
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