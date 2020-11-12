Юридические услуги/копирайтинг/редактор текстов/менеджмент

Юридические услуги

Подготовка уникальных договоров

Консультации

Претензионная, исковая работа

Подготовка доказательственной базы (сбор, анализ, оформление);

Пенсионные споры, семейные дела, защита прав потребителей

Помощь участникам госзаказа, обжалование в ФАС, анализ контрактов, закупочной документации

Работа по 214-ФЗ (работа с сайтами)

Копирайтинг

Копирайт - качественный.

Рерайт - уникальный.

Разнообразный контент.

Работала в сфере недвижимости, знакома с тематикой ипотечного кредитования и лично помогала оформлять кредиты.

Любые тематики.