iOS developer. Стаж работы 1 год

[table]Вячеслав Разумеенкоgmail: [email protected]: @tripplesixm[/table][table]ОБРАЗОВАНИЕ2016 - настоящее времяИнженерия программного обеспеченияБакалаврЗапорожская государственная инженерная академия[/table] [table]ОПЫТ РАБОТЫ1 год iOS разработки на фрилансе[/table][table]НАВЫКИОпыт разработки на Swift.Есть опыт разработки под iPad, iPhone, игр с использованием технологии SpriteKit.Есть опыт использования таких API как Alamofire, Firebase, Lottie под iOS.[/table]