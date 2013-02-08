Переводы Английский <-> Русский ; Локализация

Эл. почта: [email protected]

ЯЗЫКОВЫЕ УСЛУГИ:

Переводы с английского на русский / с русского на английский язык по тематикам: финансы/банки, бизнес-продукты, туризм, культура, косметика, видео-игры; редактирование и выверка текстов; разработка языковых обучающих программ и лингвистическая адаптация программного обеспечения (локализация).

ОБРАЗОВАНИЕ:

PASADENA CITY COLLEGE / ПАСАДИНА СИТИ КОЛЛЕДЖ (США) 2007 - 2009

Грамматика и письмо для носителей английского языка; искусство английского

языка: анализ текстов социального и технического характера.

TOEFL TEST (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) / ТЕСТ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (США) 2008

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (РОССИЯ) 1999 - 2004

Специальность: финансы и кредит. Специализация: ценные бумаги. Средний балл диплома 4,9

ОПЫТ РАБОТЫ:

УДАЛЁННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК – ФРИЛАНСЕР (США/РОССИЯ)

Работа на контрактной основе с различными агентствами переводов в России и США 2011 – Н.В.

• Переводы с английского на русский / с русского на английский язык по тематикам:

финансы/банки, бизнес-продукты, туризм, культура, косметика, видео-игры;

• Редактирование и выверка текстов;

• Разработка языковых обучающих программ и лингвистическая адаптация программного обеспечения (локализация).

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ ПРИ КАЛИФОРНИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ » (США) 2010 - 2011

Специалист по работе с клиентами

• Осуществление банковских транзакций;

• Консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания;

• Ведение и обновление клиентской базы.

«HOMEWORK» (США/РОССИЯ, УДАЛЕННАЯ РАБОТА) 2005 — 2011

Удаленный переводчик, исполнитель заказов на английском языке

• Осуществление переводов экономических и технические текстов с/на английский язык;

• Работа с аналитическими исследованиями, обзорами, статьями;

• Выполнение курсовых и контрольных работ на английском языке.

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (САНКТ - ПЕТЕРБУРГ)

Специалист по работе с клиентами 2006 – 2007

• Консультирование российских и зарубежных клиентов в отделениях по всему спектру банковских продуктов для физических лиц;

• Деловая переписка на английском языке, обработка англоязычных документов на получение банковских продуктов;

• Взаимодействие с головным офисом компании по вопросам текущих платежей, осуществляемых клиентом.

ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:

Памяти переводов SDL Trados Studio 2009, OmegaT; словари ABBYY Lingvo, Multitran. Уверенный пользователь Windows/Mac/Linux (текстовые, табличные и графические редакторы, базы данных).

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ:

SONY PLAYSTATION, SHELL, SCOLA.org