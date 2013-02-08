Эл. почта: [email protected]
ЯЗЫКОВЫЕ УСЛУГИ:
Переводы с английского на русский / с русского на английский язык по тематикам: финансы/банки, бизнес-продукты, туризм, культура, косметика, видео-игры; редактирование и выверка текстов; разработка языковых обучающих программ и лингвистическая адаптация программного обеспечения (локализация).
ОБРАЗОВАНИЕ:
PASADENA CITY COLLEGE / ПАСАДИНА СИТИ КОЛЛЕДЖ (США) 2007 - 2009
Грамматика и письмо для носителей английского языка; искусство английского
языка: анализ текстов социального и технического характера.
TOEFL TEST (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) / ТЕСТ НА ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (США) 2008
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (РОССИЯ) 1999 - 2004
Специальность: финансы и кредит. Специализация: ценные бумаги. Средний балл диплома 4,9
ОПЫТ РАБОТЫ:
УДАЛЁННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК – ФРИЛАНСЕР (США/РОССИЯ)
Работа на контрактной основе с различными агентствами переводов в России и США 2011 – Н.В.
• Переводы с английского на русский / с русского на английский язык по тематикам:
финансы/банки, бизнес-продукты, туризм, культура, косметика, видео-игры;
• Редактирование и выверка текстов;
• Разработка языковых обучающих программ и лингвистическая адаптация программного обеспечения (локализация).
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ ПРИ КАЛИФОРНИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ » (США) 2010 - 2011
Специалист по работе с клиентами
• Осуществление банковских транзакций;
• Консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания;
• Ведение и обновление клиентской базы.
«HOMEWORK» (США/РОССИЯ, УДАЛЕННАЯ РАБОТА) 2005 — 2011
Удаленный переводчик, исполнитель заказов на английском языке
• Осуществление переводов экономических и технические текстов с/на английский язык;
• Работа с аналитическими исследованиями, обзорами, статьями;
• Выполнение курсовых и контрольных работ на английском языке.
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (САНКТ - ПЕТЕРБУРГ)
Специалист по работе с клиентами 2006 – 2007
• Консультирование российских и зарубежных клиентов в отделениях по всему спектру банковских продуктов для физических лиц;
• Деловая переписка на английском языке, обработка англоязычных документов на получение банковских продуктов;
• Взаимодействие с головным офисом компании по вопросам текущих платежей, осуществляемых клиентом.
ВЛАДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ:
Памяти переводов SDL Trados Studio 2009, OmegaT; словари ABBYY Lingvo, Multitran. Уверенный пользователь Windows/Mac/Linux (текстовые, табличные и графические редакторы, базы данных).
КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ:
SONY PLAYSTATION, SHELL, SCOLA.org