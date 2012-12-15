Дизайнер/Менеджер проектов

Менеджер проектов и дизайнер интерьера!

Единица команды http://3dvisdesign.com/

Мы - это команда профессионалов. Коллектив 3dVisDesign состоит из профессиональных дизайнеров и3d художников.

художественный вкус, скорость, ответственность вот главные качества нашей команды!

Наша компания предоставляет полный спектр услуг по 3D-моделированию. Мы специализириуемся на разработке сложных 3D иллюстраций, интерьерной и экстрерьерной визуализации, а также 3D анимации.