Дизайнер/Менеджер проектов
Менеджер проектов и дизайнер интерьера!
Единица команды http://3dvisdesign.com/
Мы - это команда профессионалов. Коллектив 3dVisDesign состоит из профессиональных дизайнеров и3d художников.
художественный вкус, скорость, ответственность вот главные качества нашей команды!
Наша компания предоставляет полный спектр услуг по 3D-моделированию. Мы специализириуемся на разработке сложных 3D иллюстраций, интерьерной и экстрерьерной визуализации, а также 3D анимации.
Портфолио
- Флаер для турфирмы 21356 просмотров
- Флаер для турфирмы1740 просмотров
- Буклет на выставку304 просмотра
- Титулка550 просмотров