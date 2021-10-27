Все при обучение нового языка пишут "Hello World" а я написал Google... 😎😎😎

конечно же заголовок это шутка для раслабление, теперь можно продолжить знакомство, я позитивный web разроботчик который хочет пробувать себя в фрилансе как новое направление своих знаний так вот к ним:

HTML (HTML5)/CSS(CSS3), Sass( это вещь , я вам говорю)

, я вам говорю) Javascript/JQuery

PHP/MySQL

Git/Linux (для загрузки сайта на сервер хватит )

Что я могу вам придложить ?

- Я могу сделать вам полностью сайт от макета дизайнера до production - а, могу помочь с поддержкой сайтов написаных на PHP Laravel , исправить баги по вёрстке, добавить какие либо елементы на сайт и тд.

Я думаю мы разберёмся в любом случае.

С чем я работаю:

Вёрстка (адаптивной к всем размерам и девайсам) Flexbox﻿ - очень хорошая технология позволяюшея очень гипко и легко адаптировать сайт, по тихоньку стараюсь перейти на Grid ﻿- Flexbox﻿ на максималках только с одним минусом не все браузеры его узнают в полной мере.

- очень хорошая технология позволяюшея очень гипко и легко адаптировать сайт, по тихоньку стараюсь перейти на ﻿- Flexbox﻿ на максималках только с одним минусом не все браузеры его узнают в полной мере. Front-End предпачитаю чистый Javascript ﻿изучил VueJS﻿ , React ﻿но к сожеленю не приходилось их использовать

﻿изучил , ﻿но к сожеленю не приходилось их использовать Back-End работаю с PHP фрэйморком Laravel﻿ или на чистом PHP по поддержке тоже самое

Я молодой горячий web developer 😎 который хочет всегда двигатся вперёд и достигать новых высот. Придпачитаю работать качественно и это скорее всего будет дольше чем у остальных. Люблю оставить клиента с улыбкой на лице и с хорошим продуктом.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком