evolveint

Евгений Испас evolveint

 
25 летМолдова/Кишинев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Все при обучение нового языка пишут "Hello World" а я написал Google... 😎😎😎

конечно же заголовок это шутка для раслабление, теперь можно продолжить знакомство, я позитивный web разроботчик который хочет пробувать себя в фрилансе как новое направление своих знаний так вот к ним:

  • HTML (HTML5)/CSS(CSS3), Sass( это вещь, я вам говорю)
  • Javascript/JQuery
  • PHP/MySQL
  • Git/Linux (для загрузки сайта на сервер хватит )

Что я могу вам придложить ?

 - Я могу сделать вам полностью сайт от макета дизайнера до production - а, могу помочь с поддержкой сайтов написаных на PHP/ Laravel, исправить баги по вёрстке, добавить какие либо елементы на сайт и тд.

Я думаю мы разберёмся в любом случае.

С чем я работаю:

  • Вёрстка (адаптивной к всем размерам и девайсам) Flexbox﻿ - очень хорошая технология позволяюшея очень гипко и легко адаптировать сайт, по тихоньку стараюсь перейти на Grid ﻿- Flexbox﻿ на максималках только с одним минусом не все браузеры его узнают в полной мере.
  • Front-End предпачитаю чистый Javascript ﻿изучил VueJS﻿, React ﻿но к сожеленю не приходилось их использовать
  • Back-End работаю с PHP фрэйморком Laravel﻿ или на чистом PHP по поддержке тоже самое
Обо мне:

Я молодой горячий web developer 😎 который хочет всегда двигатся вперёд и достигать новых высот. Придпачитаю работать качественно и это скорее всего будет дольше чем у остальных. Люблю оставить клиента с улыбкой на лице и с хорошим продуктом.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLCSSReactjQueryLinux