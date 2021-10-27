Все при обучение нового языка пишут "Hello World" а я написал Google... 😎😎😎
конечно же заголовок это шутка для раслабление, теперь можно продолжить знакомство, я позитивный web разроботчик который хочет пробувать себя в фрилансе как новое направление своих знаний так вот к ним:
- HTML (HTML5)/CSS(CSS3), Sass( это вещь, я вам говорю)
- Javascript/JQuery
- PHP/MySQL
- Git/Linux (для загрузки сайта на сервер хватит )
Что я могу вам придложить ?- Я могу сделать вам полностью сайт от макета дизайнера до production - а, могу помочь с поддержкой сайтов написаных на PHP/ Laravel, исправить баги по вёрстке, добавить какие либо елементы на сайт и тд.
Я думаю мы разберёмся в любом случае.
С чем я работаю:
- Вёрстка (адаптивной к всем размерам и девайсам) Flexbox - очень хорошая технология позволяюшея очень гипко и легко адаптировать сайт, по тихоньку стараюсь перейти на Grid - Flexbox на максималках только с одним минусом не все браузеры его узнают в полной мере.
- Front-End предпачитаю чистый Javascript изучил VueJS, React но к сожеленю не приходилось их использовать
- Back-End работаю с PHP фрэйморком Laravel или на чистом PHP по поддержке тоже самое
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Ispas Eugen
- Skype: eugen15111998
- Телефон: +37368411195