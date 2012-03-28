Приведен пример цен сайта "под ключ":
1) сайт визитка от 20.000 руб. (Индивидуальный красивый дизайн, удобная CMS)
2) корпоративный сайт от 80.000 руб.
3) интернет-магазин от 40.000 руб.
4) FLASH сайт от 60.000 руб.
5) социальные порталы от 170.000 руб.
Цены НЕ окончательны, так как каждый проект индивидуален и цены могут быть ниже либо выше.
Оптимизация сайтов под поисковые системы Yandex ,Google, Rambler – БЕСПЛАТНО
Продвижение сайтов в TOP-10 поисковиков Yandex ,Google, Rambler. от 25 000 руб.
Специализация:
• дизайн сайтов
• технический дизайн
• логотип, фирменный стиль, гайдбук, брендбук
Дополнительно:
• флеш
• вёрстка
• программинг
Работаю по предоплате 50%
СРОКИ: не берусь за сроки в день-два. Реальные сроки работы начинаются от 5 рабочих дней.