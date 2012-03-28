Приведен пример цен сайта "под ключ":

1) сайт визитка от 20.000 руб. (Индивидуальный красивый дизайн, удобная CMS)

2) корпоративный сайт от 80.000 руб.

3) интернет-магазин от 40.000 руб.

4) FLASH сайт от 60.000 руб.

5) социальные порталы от 170.000 руб.

Цены НЕ окончательны, так как каждый проект индивидуален и цены могут быть ниже либо выше.

Оптимизация сайтов под поисковые системы Yandex ,Google, Rambler – БЕСПЛАТНО

Продвижение сайтов в TOP-10 поисковиков Yandex ,Google, Rambler. от 25 000 руб.

Специализация:

• дизайн сайтов

• технический дизайн

• логотип, фирменный стиль, гайдбук, брендбук

Дополнительно:

• флеш

• вёрстка

• программинг

Работаю по предоплате 50%

СРОКИ: не берусь за сроки в день-два. Реальные сроки работы начинаются от 5 рабочих дней.