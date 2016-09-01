Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. (Герберт Маркузе)

Всем привет!

Я студентка факультета международных отношений, направление мировая экономика. Мне интересны многие направления в науке и технике, экономике и политике. Мир настолько уникальный, что было бы стыдно, интересоваться чем то одним. И по данной причине, удаленная работа - это не только, отличная возможность совмещать учебу и работу, а так же узнавать много интересных вещей, помимо образования в университете.