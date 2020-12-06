evreimova

Ирина Мельник evreimova

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
HTML-верстальщик

Мельник Ирина А.

Дата рождения: 1986

Город: Харьков

Опыт работы 2 года в IT компании.

Должность: веб-дизайнер.

Должностные обязанности:

• Нарезка и верстка psd-шаблонов;

• Кроссбраузерная верстка;

• Дорисовка дизайна.

Образование

ХНУРЭ, ф-т: Компьютерные науки, с-ть.: Программное обеспечение автоматизированных систем

Профессиональные навыки

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

CSS, XML/HTML/DHTML, PHP, SQL, MySQL, JavaScript и др.

Графические пакеты: Photoshop.HP