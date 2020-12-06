HTML-верстальщик
Мельник Ирина А.
Дата рождения: 1986
Город: Харьков
Опыт работы 2 года в IT компании.
Должность: веб-дизайнер.
Должностные обязанности:
• Нарезка и верстка psd-шаблонов;
• Кроссбраузерная верстка;
• Дорисовка дизайна.
Образование
ХНУРЭ, ф-т: Компьютерные науки, с-ть.: Программное обеспечение автоматизированных систем
Профессиональные навыки
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
CSS, XML/HTML/DHTML, PHP, SQL, MySQL, JavaScript и др.
Графические пакеты: Photoshop.HP