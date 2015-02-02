Услуги удаленного бухгалтера

Профильное образование - экономический факультет Белгородского государственного университета, специальность "Бухгалтерский учет, анализ, аудит". Опыт работы в производстве, строительстве, ЖКХ, розничной торговле.

Формирование учетной политики предприятия, учет основных средств, кассовых и банковских операций, учет ТМЦ, учет услуг, сверка расчетов с контрагентами, подготовка бухгалтерской отчетности, формирование книг покупок и продаж, составление деклараций по НДС, прибыли, земельному налогу, водному налогу, транспортному налогу, налогу на имущество, подтверждение применения льготной ставки по налогам в рамках реализации инвестиционного проекта, формирование регистров налогового учета. Опыт аудиторский и выездных налоговых проверок. Бюджетирование - составление бюджета движения денежных средств, бюджета доходов и расходов, контроль за их исполнением.