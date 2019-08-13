evronimus

Юрий Полищук evronimus

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (ВНУТРЕНННЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, SEO АУДИТ)

﻿ SEO оптимизация сайта (план работ)

🔥Семантическое ядро

  • анализ рынка и конкурентов;
  • расширение семантического ядра сайта;
  • кластеризация семантического ядра сайта;

🔥Структура сайта

  • анализ основных конкурентов в поисковой выдаче;
  • анализ уже имеющейся структуры сайта;
  • отрисовка рекомендуемой структуры сайта;
  • анализ структуры URL;
  • анализ структуры меню;

🔥Страницы продвижения

  • оптимизация мета-тегов: title,description h1-h6;
  • рекомендации по внутренней перелинковке;﻿

🔥Контент

  • аудит текущего контента  (уникальность, спамность, вхождение ключей);
  • составление технического задания для копирайтера по оптимизации контента;﻿

🔥Технический аудит

  • сканирование проекта профильным софтом;
  • анализ и выявление мусорных страниц в индексе;
  • составление ТЗ программистам по SEO доработкам.

﻿ Внешнее продвижение сайта (план работ)

🔥Контент оптимизация

  • ТЗ для написания SEO текстов;
  • ТЗ для раздела Блог/Новости;
  • Написание ТЗ по оптимизации on-page страниц;
  • Внедрение оптимизации on-page страниц;﻿

🔥Работы со ссылочной массой

  • Поиск трастовых площадок;
  • Составление анкор-листа;
  • Закупка ссылок согласно анкор-листа;
  • Закупка крауд ссылок;
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🔥Аналитика

  • Аналитика реакции ПС на работы прошлого месяца;
  • Анализ выросших\просевших страниц;
  • Анализ Google Analytics;
  • Мониторинг и анализ видимости базовой выборки запросов;
  • Мониторинг и изучение фишек конкурентов;
  • Подготовка отчета проделанных работ;
  • Написание\корректировка плана на следующий период;
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🔥Техническая поддержка

  • Проверка реализации ТЗ предыдущего периода;
  • Анализ индексации страниц сайта;
  • Промежуточный анализ проекта;
  • Пересканирование проекта профильным софтом для отслеживания состояния;
  • Мониторинг Гугл ВебМастер.