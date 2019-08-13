SEO ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ (ВНУТРЕНННЯ ОПТИМИЗАЦИЯ, SEO АУДИТ)
SEO оптимизация сайта (план работ)
🔥Семантическое ядро
- анализ рынка и конкурентов;
- расширение семантического ядра сайта;
- кластеризация семантического ядра сайта;
🔥Структура сайта
- анализ основных конкурентов в поисковой выдаче;
- анализ уже имеющейся структуры сайта;
- отрисовка рекомендуемой структуры сайта;
- анализ структуры URL;
- анализ структуры меню;
🔥Страницы продвижения
- оптимизация мета-тегов: title,description h1-h6;
- рекомендации по внутренней перелинковке;
🔥Контент
- аудит текущего контента (уникальность, спамность, вхождение ключей);
- составление технического задания для копирайтера по оптимизации контента;
🔥Технический аудит
- сканирование проекта профильным софтом;
- анализ и выявление мусорных страниц в индексе;
- составление ТЗ программистам по SEO доработкам.
Внешнее продвижение сайта (план работ)
🔥Контент оптимизация
- ТЗ для написания SEO текстов;
- ТЗ для раздела Блог/Новости;
- Написание ТЗ по оптимизации on-page страниц;
- Внедрение оптимизации on-page страниц;
🔥Работы со ссылочной массой
- Поиск трастовых площадок;
- Составление анкор-листа;
- Закупка ссылок согласно анкор-листа;
- Закупка крауд ссылок;
🔥Аналитика
- Аналитика реакции ПС на работы прошлого месяца;
- Анализ выросших\просевших страниц;
- Анализ Google Analytics;
- Мониторинг и анализ видимости базовой выборки запросов;
- Мониторинг и изучение фишек конкурентов;
- Подготовка отчета проделанных работ;
- Написание\корректировка плана на следующий период;
🔥Техническая поддержка
- Проверка реализации ТЗ предыдущего периода;
- Анализ индексации страниц сайта;
- Промежуточный анализ проекта;
- Пересканирование проекта профильным софтом для отслеживания состояния;
- Мониторинг Гугл ВебМастер.