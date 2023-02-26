evsyukov_smm

Моё портфолио: https://www.behance.net/gallery/164698269/SMM-menedzher



Social Media Manager и графический дизайнер.

Занимаюсь продвижением социальных сетей и мессенджеров: ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Facebook и др.



– Брендирование: полное оформление социальных сетей, отрисовка баннеров, логотипа и т.д. Опытный пользователь Photoshop, Figma, Sketch, CorelDRAW.



– Контент-план: разработка плана основанного в интересах бизнеса и на потребностях аудитории.



– Реклама: анализ рынка, построение SMM-стратегии, настройка рекламных кабинетов, креатив, работа с алгоритмами социальных сетей.



– Съемка: ведение Stories, Reels, Shorts. Обработка фотографий и монтаж видео/презентаций. Устройства: iPhone 14 Plus, Macbook Pro 13.



– Копирайтинг: написание рекламных текстов, креатив.



– Отчётность: ведение статистики в Excel, Popsters и др.