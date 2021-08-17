Официальный партнер Binotel

Привет! Меня зовут Евгений и я официальный партнер Binotel. За несколько лет опыта, я решил множество разнообразных задач и внедрил телефонию в большое количество бизнесов.

- Внедрю и настрою телефонию.

- Вы получите от меня в подарок, 1 бесплатный месяц пользования телефонии, в дополнение к стандартным скидкам Binotel.

- Подключу и настрою виджет обратного звонка на Вашем сайте и расширение для Google Chrome.

- Выстрою сценарии по звонкам.

- Обучу менеджеров и руководителей использованию телефонии