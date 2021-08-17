Официальный партнер Binotel
Привет! Меня зовут Евгений и я официальный партнер Binotel. За несколько лет опыта, я решил множество разнообразных задач и внедрил телефонию в большое количество бизнесов.
- Внедрю и настрою телефонию.
- Вы получите от меня в подарок, 1 бесплатный месяц пользования телефонии, в дополнение к стандартным скидкам Binotel.
- Подключу и настрою виджет обратного звонка на Вашем сайте и расширение для Google Chrome.
- Выстрою сценарии по звонкам.
- Обучу менеджеров и руководителей использованию телефонии