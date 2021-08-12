evyud

Евгений Юдин evyud

 
23 годаРоссия/Липецк
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО-логотип любой сложности

Что я могу вам предложить?

  • Реализую любой творческий замысел (если таковой имеется)
  • Разработаю 4 черновых варианта СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
  • Так же бесплатно осуществлю необходимые правки (это касается
незначительных изменений и относится к одному конкретному варианту

    предложенного мной Вам логотипа. Правки подразумевают изменение цвета,

    как конкретных элементов, так и всего логотипа. Изменение размеров логотипа и т.д.)

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Несколько вопросов на которые вам необходимо ответить :

(это поможет мне лучше понять, что же вы хотите получить и избежать недопонимания)

  • Какие палитры цветов Вам нравятся?
  • Где преимущественно будет использоваться логотип?
  • Нужны ли в логотипе какие-то конкретные элементы?
  • Какие ограничения накладываются на логотип?
  • Какие слова или изображения необходимо включить в логотип?
  • Какие логотипы Вам нравятся? (если это возможно пришлите пример).
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