КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО-логотип любой сложности

Что я могу вам предложить?

Реализую любой творческий замысел (если таковой имеется)

Разработаю 4 черновых варианта СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Так же бесплатно осуществлю необходимые правки (это касается

незначительных изменений и относится к одному конкретному варианту

предложенного мной Вам логотипа. Правки подразумевают изменение цвета,

как конкретных элементов, так и всего логотипа. Изменение размеров логотипа и т.д.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Несколько вопросов на которые вам необходимо ответить : (это поможет мне лучше понять, что же вы хотите получить и избежать недопонимания)

Какие палитры цветов Вам нравятся?

Где преимущественно будет использоваться логотип?

Нужны ли в логотипе какие-то конкретные элементы?

Какие ограничения накладываются на логотип?

Какие слова или изображения необходимо включить в логотип?

Какие логотипы Вам нравятся? (если это возможно пришлите пример).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

✉️Для связи используй WhatsApp (+79192536638)✉️