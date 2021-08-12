КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО-логотип любой сложности
Что я могу вам предложить?
- Реализую любой творческий замысел (если таковой имеется)
- Разработаю 4 черновых варианта СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
- Так же бесплатно осуществлю необходимые правки (это касается
предложенного мной Вам логотипа. Правки подразумевают изменение цвета,
как конкретных элементов, так и всего логотипа. Изменение размеров логотипа и т.д.)
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Несколько вопросов на которые вам необходимо ответить : (это поможет мне лучше понять, что же вы хотите получить и избежать недопонимания)
- Какие палитры цветов Вам нравятся?
- Где преимущественно будет использоваться логотип?
- Нужны ли в логотипе какие-то конкретные элементы?
- Какие ограничения накладываются на логотип?
- Какие слова или изображения необходимо включить в логотип?
- Какие логотипы Вам нравятся? (если это возможно пришлите пример).
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