$33
Добрый день, для интернет магазина isolux.ru нужны контент менеджеры с опытом работы в CMS Magento. ОПЛАТА: 10 рублей за простой товар и 5 за карточку товара в составном. Задача ...
Наполнение сайтов20 заявок
Закрыт
12 лет назад
Мы ищем опытных контентщиков, работающих на качество. Работаем на CMS Magento.
Добрый день, для интернет магазина isolux.ru нужны контент менеджеры с опытом работы в CMS Magento. ОПЛАТА: 10 рублей за простой товар и 5 за карточку товара в составном. Задача ...
Поиск информации о товаре + форматирование текста Поиск фото товара + кадрирование Товар - напольные покрытия 10 рублей за товар - в данном проекте 70 товаров. Задачу ...
Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов. Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом. Обязанности: Поиск информации в ...