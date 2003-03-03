Frontend Developer

Специалист в области разработки веб приложений. Умение работать с HTML, CSS и JavaScript. Работа с макетами, разработка интерфейса для разных устройств. Умение быстро вникать в задачи, высокий уровень самодисциплины и стремление развиваться

Опыт работы:

Разработка интерфейса приложения, работа с API, различные интеграции с платежными системами, интеграция с сервисами для авторизации, такими как ОКТА. Разработка гибких и высоконагруженных приложений, административных панелей для журналирования, редактирования и заполнения веб-сайтов контентом, создания ролевой модели и различных расширяемых блоков.

Основные умения:

Работа с сервисами REST API

Кроссбраузерная, адаптивная верстка

Генерация и шаблонизация кода

Стандартизация кода и архитектуры приложений

Знания проектирования и разработки архитектуры веб приложений

Стандартизация кода и архитектуры приложений

Работа в команде

Тестирование