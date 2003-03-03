Специалист в области разработки веб приложений. Умение работать с HTML, CSS и JavaScript. Работа с макетами, разработка интерфейса для разных устройств. Умение быстро вникать в задачи, высокий уровень самодисциплины и стремление развиваться
Опыт работы:
Разработка интерфейса приложения, работа с API, различные интеграции с платежными системами, интеграция с сервисами для авторизации, такими как ОКТА. Разработка гибких и высоконагруженных приложений, административных панелей для журналирования, редактирования и заполнения веб-сайтов контентом, создания ролевой модели и различных расширяемых блоков.
Основные умения:
Работа с сервисами REST API
Кроссбраузерная, адаптивная верстка
Генерация и шаблонизация кода
Стандартизация кода и архитектуры приложений
Знания проектирования и разработки архитектуры веб приложений
Стандартизация кода и архитектуры приложений
Работа в команде
Тестирование