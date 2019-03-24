ewanm0roz0v

Создать 1 реакцию на видео на ютюбе,Реакция на песню Сергея Лазарева Scream в финале Евровидения,Пример реакции - это канал на youtube Дневник бабы Веры,Пишите цены и сроки,Хочу залить это видео на свой канал youtube
- Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Создать 1 cover для youtube,Под песню Lizer - Между нами,Умение играть на музыкальных инструментах приветствуется,но можно просто спеть,Пишите цены и сроки,Хочу разместить этот cover на youtube на своем канале)))Музыка и Звуки2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Раскрутка ролика на ютюбе https://youtu.be/GH1-TFxpdTQ Слабо в этом разбираюсь Пишите цены и сроки Без конкретных цен и сроков – сразу отказСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать сайт наподобии http://xn--e1afmodbh1f.xn--p1ai/ Можно сделать похожий или скопировать этот сайт Пишите цену и сроки Буду выбирать исходя из соотношения цены и качестваСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать лендинг - Съедобный букетЕсть список лендингов по этой тематике - 23 лендингаhttps://youtu.be/pV9ljqbyHlcНужен лендинг не хуже чем в этом спискеПишите цену и срокСайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно создать 2 лендинга - Мишки из роз и Розы в колбеЕсть 2 списка лендингов по этим тематикам - 44 лендинга - Мишки из розhttps://youtu.be/rhjVMVrUSPQ 33 лендинга - Розы в колбе https://youtu.be/0BuQkgUPZ9cНужны лендинги не хуже чем в этом спискеПишите ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад