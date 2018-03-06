ewelin_kraviz

Копирайтер с высшим филологическим образованием

В темпе современного мира не удивительно, что есть возможности для нас, недавно студентов, подзаработать на своём умении в интернете. Однако, вузы штампуют молодых специалистов ежегодно, а добиваются успеха в своей стезе единицы.

Если вы не хотите переживать по поводу качества проведенной работы, то можете смело доверить её мне, так как обладать грамотной лаконичной речью учат именно в вузе, а быть отзывчивым, писать от души и любить своё дело - призвание.