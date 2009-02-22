ex-plosive

Виктор Сорокин ex-plosive

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Повышение посещаемости

    Здравствуйте! Есть один сайт игровой тематики с уникальным контентом, сайту примерно около 1,5 месяца, требуется поднять посещаемость сайта до 1000 - 1100 уников в сутки... Оплата производится по WebMoney

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание контактного формуляра на PHP

    $5

    Здравствуйте! Требуется создать формуляр на PHP в котором пользователь должен забить требуемые данные. Обозначеные звездочками поля должны быть заполнены обязательно иначе должно вылазить сообщение заполните данное поле. После того как ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется дизайн для городского сайта (СМИ)

    $50

    Требуется дизайн для городского сайта (СМИ). На сайте каждую неделю добавляются все события случившиеся за неделю сайт служит как СМИ, но а также на сайте есть фотографии и ведогалерея, поэтому требуется строгий дизайн представительского класса. ...

    DLE
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22

    $10

    Нужна Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22, тоесть если человек регится на сайте то он должен автоматом регится на форуме, а также наоборот если регится на форуме то должно регится автоматом на сайте ! ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22

    $10

    Нужна Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22, тоесть если человек регится на сайте то он должен автоматом регится на форуме, а также наоборот если регится на форуме то должно регится автоматом на сайте ! ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад