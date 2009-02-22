ex-plosive

Здравствуйте! Есть один сайт игровой тематики с уникальным контентом, сайту примерно около 1,5 месяца, требуется поднять посещаемость сайта до 1000 - 1100 уников в сутки... Оплата производится по WebMoney
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, нужно поднять посещаемость около 1000 уников в сутки с поисковиков, желательно большую часть с яндекса. Сайт: _http:// randomka.net_ Готов выслушать ваши предложения! Оплата ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Здравствуйте! Требуется создать формуляр на PHP в котором пользователь должен забить требуемые данные. Обозначеные звездочками поля должны быть заполнены обязательно иначе должно вылазить сообщение заполните данное поле. После того как ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Здравствуйте ! Мне нужна не большая консультация которая не займет много времени, можно сказать есть несколько вопросов на которые так и не смог найти ответ. У меня есть VPS ...Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется дизайн для городского сайта (СМИ). На сайте каждую неделю добавляются все события случившиеся за неделю сайт служит как СМИ, но а также на сайте есть фотографии и ведогалерея, поэтому требуется строгий дизайн представительского класса. ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22, тоесть если человек регится на сайте то он должен автоматом регится на форуме, а также наоборот если регится на форуме то должно регится автоматом на сайте ! ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна Интеграйция DLE 7.3 + phpBB 2.0.22, тоесть если человек регится на сайте то он должен автоматом регится на форуме, а также наоборот если регится на форуме то должно регится автоматом на сайте ! ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
И так перейдем сразу к делу, у меня есть сайт с посещаемостью оклол 200 - 250 в день ТИЦ:0 PR:2, на сайте стоит Sape ! Мне требуется поднять ТИЦ до 40 - 60 + нужно ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад