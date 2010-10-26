Образование высшее:
2006 — ИГЭУ, Электроэнергетический факультет (ЭЭФ), Инженер по специальности "Электротехнологические установки и системы".
Профессиональный опыт:
С 04.2008 - продолжаю работать в сфере интернет-ресурсов с технической и мультимедиа направленностью.
Модератор, администратор интернет ресурсов, контент-менеджер.
Администрирование и модерирование технических ресурсов, мультимедиа ресурсов, интернет магазинов. Наполнение ресурса медиа-контентом, составление статей и новостей, ведение форумов.
Ключевые навыки:
Опытный пользователь ПК и программного обеспечения для Windows, обработка и публикация медиа-контента
Опытный пользователь КПК, КМК, смартфонов и программного обеспечения для Symbian, Android, Windows Mobile, Maemo, Bada
Опыт в сфере он-лайн консультаций
Отличное владение техникой дистанционного общения и консультирования по проблемам и потребностям клиента
Отличные коммуникационные навыки
Легкая обучаемость
Грамотная речь и письмо
Навыки работы с технической документацией
Получение, обработка и передача информации