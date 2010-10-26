Модератор/Контент-менеджер/Рерайтер/Копирайтер

Образование высшее:

2006 — ИГЭУ, Электроэнергетический факультет (ЭЭФ), Инженер по специальности "Электротехнологические установки и системы".

Профессиональный опыт:

С 04.2008 - продолжаю работать в сфере интернет-ресурсов с технической и мультимедиа направленностью.

Модератор, администратор интернет ресурсов, контент-менеджер.

Администрирование и модерирование технических ресурсов, мультимедиа ресурсов, интернет магазинов. Наполнение ресурса медиа-контентом, составление статей и новостей, ведение форумов.

Ключевые навыки:

Опытный пользователь ПК и программного обеспечения для Windows, обработка и публикация медиа-контента

Опытный пользователь КПК, КМК, смартфонов и программного обеспечения для Symbian, Android, Windows Mobile, Maemo, Bada

Опыт в сфере он-лайн консультаций

Отличное владение техникой дистанционного общения и консультирования по проблемам и потребностям клиента

Отличные коммуникационные навыки

Легкая обучаемость

Грамотная речь и письмо

Навыки работы с технической документацией

Получение, обработка и передача информации