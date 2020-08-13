Креативный подход к созданию технологичных решений

Создаём и развиваем сервисы, приложения и веб-сайты с продуманным взаимодействием. Анализируем специфику проекта. Приглашаем на интервью. Работаем.

Предложить сотрудничество: https://vk.me/ex3der

Портфолио: https://www.behance.net/ex3dervolga

Веб-сайт: https://flatonica.com

Интернет-магазин:

Проектируем и разрабатываем актуальный и удобный дизайн для интернет-магазинов. Стремимся к высоким показателям.

Сложные системы:

Анализируем специфику сервиса. Приглашаем на интервью. Проводим конкурентную разведку и создаём классный и актуальный дизайн.

Мобильные приложения:

Придумаем визуальный образ для вашего iOS или Android приложения и удобные пользовательские сценарии. Создадим кликабельный прототип.

Промо-сайт:

Максимально вовлекаем интерес посетителя в продукт. Предлагаем креативные решения, за которые получим награды в нашу копилку.

Букмекерские конторы:

Проводим интервью с вами. Анализируем текущий дизайн, проводим конкурентную разведку и переходим к дизайну.

Презентации:

Соберём эффективную презентацию для привлечения инвестиций, демонстрации продукта или вашего выступления на семинаре.

VK: ex3der

Behance: ex3dervolga

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Twitter: ex3dervolga