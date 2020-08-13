Создаём и развиваем сервисы, приложения и веб-сайты с продуманным взаимодействием. Анализируем специфику проекта. Приглашаем на интервью. Работаем.
Предложить сотрудничество: https://vk.me/ex3der
Портфолио: https://www.behance.net/ex3dervolga
Веб-сайт: https://flatonica.com
Интернет-магазин:
Проектируем и разрабатываем актуальный и удобный дизайн для интернет-магазинов. Стремимся к высоким показателям.
Сложные системы:
Анализируем специфику сервиса. Приглашаем на интервью. Проводим конкурентную разведку и создаём классный и актуальный дизайн.
Мобильные приложения:
Придумаем визуальный образ для вашего iOS или Android приложения и удобные пользовательские сценарии. Создадим кликабельный прототип.
Промо-сайт:
Максимально вовлекаем интерес посетителя в продукт. Предлагаем креативные решения, за которые получим награды в нашу копилку.
Букмекерские конторы:
Проводим интервью с вами. Анализируем текущий дизайн, проводим конкурентную разведку и переходим к дизайну.
Презентации:
Соберём эффективную презентацию для привлечения инвестиций, демонстрации продукта или вашего выступления на семинаре.
VK: ex3der
Behance: ex3dervolga
Instagram: ex3dervolga
Twitter: ex3dervolga
- DOCTRINE® — E-Learning Platform x EdTech53 просмотра
- SURFE.BE — Website Redesign x CPA Network53 просмотра
- Ruletka Online Gaming x Website Design42 просмотра
- NAVIGRAM — GPS Locator x Messenger x App Design66 просмотров
- VK SERFING — Website Redesign x Rebrand42 просмотра
- VTOPE APP — Exchange of Social Activity62 просмотра
- BLACK STAR BURGER — Redesign135 просмотров
- Redesign of Fruitnurse (UI/UX)110 просмотров
- StarStars — Responsive Online Magazine (UI/UX)109 просмотров
- Brobot App Landing Page Redesign135 просмотров
- Neuron app – Advanced Record Tracking (UI/UX)102 просмотра
- «uKit» — редизайн панели управления сайтом133 просмотра