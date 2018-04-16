excelheadache

Герой анализа

Построю любую параметрическую/оптимизационную модель (экономика, физика), красивую и удобную, подготовлю ТЗ на реализацию в другой системе, научу как это делать

так же: кластеризация, прогнозирование, задачи линейного программирования, статистический анализ, графы, big data, обработка гео-данных

ПО: excel (и весь office), tableau, microstrategy, solver analytic platform, orange, knime, cplex studio, python, sql

Опыт реализации (могу предоставить подтверждающие "справки" на дорогой проект) - бизнес-планы крупного регионального банка, оптимизационные модели с миллионами переменных и ограничений, экономические обоснования очень крупных инвестиций

Макросы для Excel не пишу

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