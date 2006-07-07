Оптимизировать запросы к базе данных и возможно php код. Задание трудное - новичков просьба не беспокоить. 208362684 - сюда предложения.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
функции которые должны быть 1) возможность перелинковывать статьи между друг другом в автоматическом режиме. 2) ставить определенное количетсво ссылок на определенный урл. 3) автонаполняемый словарь для перелинковки. все подробности в аське 208-362-684Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо либо произвести замену либо дописать редактор "xinha" суть проблемы: данный текстовый редактор не поддерживает загрузку графики на сервер. в идеале бы хотелось чтобы после вставки изобржения или урла в редактор - он сам определял откуда изоброжение ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен программист высокого уровня, либо группа программистов (студия, фирма и т.п.) Партнерские отношения предусматривают: - с нашей стророны это предоставление партнеру раздела "создание сайтов" на высокопосещаемом в скором будущем портале; - с вашей стороны это помощь в разработке ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужны недорогие и качественные баннеры для сайта. требование - наличие партфилио Цена договорная isq 208362684Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно устранить проблему с выводом русского языка на сайт из базы данных. В базе храниться на русском языке все нормально. При выводе контента на редактирование или просто в панель администрирования возникают проблемы с кодировкой Цена договорная isq ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад