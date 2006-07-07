excelion

Василий Богомолов excelion

 
36 летРоссия
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Нужен скрипт перелинковки для сайта статей

    функции которые должны быть 1) возможность перелинковывать статьи между друг другом в автоматическом режиме. 2) ставить определенное количетсво ссылок на определенный урл. 3) автонаполняемый словарь для перелинковки. все подробности в аське 208-362-684

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Замена текстового редактора CMS

    Необходимо либо произвести замену либо дописать редактор "xinha" суть проблемы: данный текстовый редактор не поддерживает загрузку графики на сервер. в идеале бы хотелось чтобы после вставки изобржения или урла в редактор - он сам определял откуда изоброжение ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка потрала на партнерской основе

    Нужен программист высокого уровня, либо группа программистов (студия, фирма и т.п.) Партнерские отношения предусматривают: - с нашей стророны это предоставление партнеру раздела "создание сайтов" на высокопосещаемом в скором будущем портале; - с вашей стороны это помощь в разработке ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужны баннеры

    Нужны недорогие и качественные баннеры для сайта. требование - наличие партфилио Цена договорная isq 208362684

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проблема с кодировкой

    Нужно устранить проблему с выводом русского языка на сайт из базы данных. В базе храниться на русском языке все нормально. При выводе контента на редактирование или просто в панель администрирования возникают проблемы с кодировкой Цена договорная isq ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад