Дополнительное образование:
2012 – «Менеджер по рекламе и маркетингу», Moscow Business School
2010 — Программирование Web-сайтов, Учебный центр "Новогиреево"
Профессиональный опыт
Менеджер по рекламе
09.2011 – 09.2012 ООО «СМ «Мишель» Производство декоративной косметики и средств по уходу за кожей.
Функциональные обязанности:
Ведение корпоративных сайтов компании:
- наполнение сайта информацией, пресс-релизы, пост-релизы, новости, фото-отчеты по выставкам и т.д…
- составление семантического ядра для сайтов(подбор ключевых фраз для продвижения), сотрудничество с подрядчиками по продвижению сайтов, тщательный контроль выполнения обязательств по договору ;
- взаимодействие с партнерами компании по обновлению информации на их сайтах;
- ведение проекта по редизайну сайта;
- ведение проектов по созданию новых брендовых сайтов компании;
-разработка дизайна и создание сайтов-визиток для определенных мероприятий компании (владею основами работы с бесплатными движками для создания сайтов, начальный уровень знаний языка HTML, PHP);
- создание и ведение групп в социальных сетях, сотрудничество с подрядчиками по продвижению групп (контакт, facebook)
Организация участия в профильных мероприятиях:
- отслеживание проведения мероприятий;
- разработка дизайна стенда;
- подбор подрядчиков, сотрудничество с застройщиками – ведение подготовки к выставке;
- заказ необходимой полиграфической и сувенирной продукции;
- анализ работы на выставке.
Медиапланирование;
Бюджетирование;
Анализ эффективности рекламы компании и разработка предложений по ее коррекции;
Работа по подготовке годового маркетингового плана;
Организация и координация работы по проведению рекламных кампаний(взаимодействие с рекламными и полиграфическими компаниями).
Разработка макетов, баннеров, плакатов, каталогов (их текстового, цветового и иного оформления).
Менеджер по развитию сайта и рекламе.
06.2009– 04.2011 ООО "Компания "ПРИМА" , Розничная и оптовая торговля оборудованием для предприятий общественного питания.
Функциональные обязанности:
-работа по подготовке годового маркетингового плана;
- систематический мониторинг СМИ, интернет - ресурсов о результатах деятельности Компании и другой информации о ней;
-анализ эффективности рекламы компании и разработка предложений по ее коррекции;
-исследование конкурентной среды;
-исследование клиентского рынка -анализ статистических отчетов: по звонкам, посещаемости сайта по направлениям бизнеса, по типам оборудования, проведение прямых опросов клиентов и предоставление выводов руководителю;
-организация создания и оптимизации главного сайта компании:
*Наполнение каталога и его актуализация;
* Составление семантического ядра;
*Написание статей и новостных заметок;
*Создание и размещение сезонных акций;
- создание дополнительного сайта с каталогом оборудования (Joomla),заполнение и ведение;
- взаимодействие и контроль работы компании, занимающийся продвижением сайтов;
- составление семантического ядра + контекстная реклама на тематических сайтах;
-разработка дизайна, создание сайтов –визиток;
-организация участия компании в международной выставке "Пир 2010";
-анализ результатов работы на выставке;
- заказ рекламной продукции: раздаточных материалов, визиток ,сувенирной продукции.
Менеджер по рекламе
05.2008– 11.2008 ООО «Лабораторное оборудование» , Розничная торговля
Функциональные обязанности.
- Планирование рекламных мероприятий и программ организации.
- Организация и координация работы по проведению рекламных кампаний(взаимодействие с рекламными и полиграфическими компаниями).
- Разработка макетов, баннеров, плакатов, каталогов (их текстового, цветового и иного оформления).
-Мониторинг ценовых предложений партнеров с целью выбора оптимальных условий .
В подчинении 1 сотрудник.
Секретарь отдела развития (дилерского отдела)
07.2006– 04.2007 ЗАО «ПрофМастер»
Продажа оборудования для предприятий общественного питания
- ведение документооборота-счета, накладные ,счета-фактуры;
- приём входящей информации по телефону и передача заявки клиента менеджеру;
-размещение и обработка заказов на оборудование, контроль их выполнения.
Ключевые навыки
Владею Adobe Photoshop, dreamweaver, умею делать анимированные баннеры. Немного знаю HTML, CMS. Так же умею создавать сайты на движке Joomla, редактировать и создавать дизайн.
Внимательный, коммуникабельный, исполнительный, нацеленный на результат и понимающий суть поставленных задач, сотрудник с большим опытом работы в сфере рекламы.