Наполнение сайта, оптимизация, составление семантического ядра

Дополнительное образование:

2012 – «Менеджер по рекламе и маркетингу», Moscow Business School

2010 — Программирование Web-сайтов, Учебный центр "Новогиреево"

Профессиональный опыт

Менеджер по рекламе

09.2011 – 09.2012 ООО «СМ «Мишель» Производство декоративной косметики и средств по уходу за кожей.

Функциональные обязанности:

Ведение корпоративных сайтов компании:

- наполнение сайта информацией, пресс-релизы, пост-релизы, новости, фото-отчеты по выставкам и т.д…

- составление семантического ядра для сайтов(подбор ключевых фраз для продвижения), сотрудничество с подрядчиками по продвижению сайтов, тщательный контроль выполнения обязательств по договору ;

- взаимодействие с партнерами компании по обновлению информации на их сайтах;

- ведение проекта по редизайну сайта;

- ведение проектов по созданию новых брендовых сайтов компании;

-разработка дизайна и создание сайтов-визиток для определенных мероприятий компании (владею основами работы с бесплатными движками для создания сайтов, начальный уровень знаний языка HTML, PHP);

- создание и ведение групп в социальных сетях, сотрудничество с подрядчиками по продвижению групп (контакт, facebook)

Организация участия в профильных мероприятиях:

- отслеживание проведения мероприятий;

- разработка дизайна стенда;

- подбор подрядчиков, сотрудничество с застройщиками – ведение подготовки к выставке;

- заказ необходимой полиграфической и сувенирной продукции;

- анализ работы на выставке.

Медиапланирование;

Бюджетирование;

Анализ эффективности рекламы компании и разработка предложений по ее коррекции;

Работа по подготовке годового маркетингового плана;

Организация и координация работы по проведению рекламных кампаний(взаимодействие с рекламными и полиграфическими компаниями).

Разработка макетов, баннеров, плакатов, каталогов (их текстового, цветового и иного оформления).

Менеджер по развитию сайта и рекламе.

06.2009– 04.2011 ООО "Компания "ПРИМА" , Розничная и оптовая торговля оборудованием для предприятий общественного питания.

Функциональные обязанности:

-работа по подготовке годового маркетингового плана;

- систематический мониторинг СМИ, интернет - ресурсов о результатах деятельности Компании и другой информации о ней;

-анализ эффективности рекламы компании и разработка предложений по ее коррекции;

-исследование конкурентной среды;

-исследование клиентского рынка -анализ статистических отчетов: по звонкам, посещаемости сайта по направлениям бизнеса, по типам оборудования, проведение прямых опросов клиентов и предоставление выводов руководителю;

-организация создания и оптимизации главного сайта компании:

*Наполнение каталога и его актуализация;

* Составление семантического ядра;

*Написание статей и новостных заметок;

*Создание и размещение сезонных акций;

- создание дополнительного сайта с каталогом оборудования (Joomla),заполнение и ведение;

- взаимодействие и контроль работы компании, занимающийся продвижением сайтов;

- составление семантического ядра + контекстная реклама на тематических сайтах;

-разработка дизайна, создание сайтов –визиток;

-организация участия компании в международной выставке "Пир 2010";

-анализ результатов работы на выставке;

- заказ рекламной продукции: раздаточных материалов, визиток ,сувенирной продукции.

Менеджер по рекламе

05.2008– 11.2008 ООО «Лабораторное оборудование» , Розничная торговля

Функциональные обязанности.

- Планирование рекламных мероприятий и программ организации.

- Организация и координация работы по проведению рекламных кампаний(взаимодействие с рекламными и полиграфическими компаниями).

- Разработка макетов, баннеров, плакатов, каталогов (их текстового, цветового и иного оформления).

-Мониторинг ценовых предложений партнеров с целью выбора оптимальных условий .

В подчинении 1 сотрудник.

Секретарь отдела развития (дилерского отдела)

07.2006– 04.2007 ЗАО «ПрофМастер»

Продажа оборудования для предприятий общественного питания

- ведение документооборота-счета, накладные ,счета-фактуры;

- приём входящей информации по телефону и передача заявки клиента менеджеру;

-размещение и обработка заказов на оборудование, контроль их выполнения.

Ключевые навыки

Владею Adobe Photoshop, dreamweaver, умею делать анимированные баннеры. Немного знаю HTML, CMS. Так же умею создавать сайты на движке Joomla, редактировать и создавать дизайн.

Внимательный, коммуникабельный, исполнительный, нацеленный на результат и понимающий суть поставленных задач, сотрудник с большим опытом работы в сфере рекламы.