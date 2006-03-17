✔️Удобный и комфортный дизайн в срок для вашего сайта.✔️

✅Дизайнер ✅Астроном ✅Модератор в VK

Привет!

Меня зовут Владислав и я веб-дизайнер из Саратова. Мне 16 лет.

Ранее работал на фирму, но теперь решил работать на себя в самой лучшей по моему мнению фриланс бирже - Weblancer.net.

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✅Гарантия.

Если вам не понравится работа, то в таком случае я переделаю её специально для вас, ведь мне очень дорого мнение моих заказчиков.

✅Верну аванс.

Я вас отлично понимаю (В отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я буду готов вернуть вам денежные средства ведь вы не виноваты, что увы дизайнер не осилил задачу.

✅Все правки бесплатные

Не имеется идиотизма вроде кол-во набора правок. Пишите что хотите поправить - все сделаю.

✅Контакты.

E-mail - [email protected]

Telegram - @SLD989

Discord - DeadlyRequiem#7079