✔️Удобный и комфортный дизайн в срок для вашего сайта.✔️
✅Дизайнер ✅Астроном ✅Модератор в VK
Привет!
Меня зовут Владислав и я веб-дизайнер из Саратова. Мне 16 лет.
Ранее работал на фирму, но теперь решил работать на себя в самой лучшей по моему мнению фриланс бирже - Weblancer.net.
✅Гарантия.Если вам не понравится работа, то в таком случае я переделаю её специально для вас, ведь мне очень дорого мнение моих заказчиков.
✅Верну аванс.Я вас отлично понимаю (В отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я буду готов вернуть вам денежные средства ведь вы не виноваты, что увы дизайнер не осилил задачу.
✅Все правки бесплатныеНе имеется идиотизма вроде кол-во набора правок. Пишите что хотите поправить - все сделаю.
✅Контакты.
E-mail - [email protected]
Telegram - @SLD989
Discord - DeadlyRequiem#7079
Я против войны в Украине!
Портфолио
- MyHouse.2 просмотра