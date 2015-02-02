Полиграфический дизайнер - рекламщик

Подробное ПОРТФОЛИО https://www.free-lance.ru/users/executioner-4/ тут бываю чаще,

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Занимаюсь разработкой и подготовкой полиграфической продукции. Бирки, визитки, календари, листовки, флаеры, баннеры. Печать на футболках, подготовка макетов для плоттерной резки.

Макеты в: Illustrator, InDesign, Corel, Photoshop. и др.

- Качественная ПОЛИГРАФИЯ

-СОЗДАНИЕ неповторимых макетов с учётом Ваших вкусов и пожеланий.

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ЯНДЕКС КОШЕЛЁК: 410011094026602

Вебмани R460969507515

Киви Кошелёк: 9203942060

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