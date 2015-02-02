Полиграфический дизайнер - рекламщик
Подробное ПОРТФОЛИО https://www.free-lance.ru/users/executioner-4/ тут бываю чаще,
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Занимаюсь разработкой и подготовкой полиграфической продукции. Бирки, визитки, календари, листовки, флаеры, баннеры. Печать на футболках, подготовка макетов для плоттерной резки.
Макеты в: Illustrator, InDesign, Corel, Photoshop. и др.
- Качественная ПОЛИГРАФИЯ
-СОЗДАНИЕ неповторимых макетов с учётом Ваших вкусов и пожеланий.
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ЯНДЕКС КОШЕЛЁК: 410011094026602
Вебмани R460969507515
Киви Кошелёк: 9203942060
№ карты сбербанка 6762 8029 9003 8374 20
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Портфолио
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