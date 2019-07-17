Пишу содержательные и уникальные тексты.

Добрый день!

Занимаюсь копирайтингом с 2012 года, начинал работу на Адвего. В настоящее время имею аккаунт на ETXT (http://www.etxt.biz/executeyr.html) и сотрудничаю с несколькими заказчиками вне бирж. Мои статьи опубликованы на сайте ФБ.ру (http://fb.ru/author/12203/andrey-kovinko).

Предлагаю свои услуги для написания информационных и продающих текстов по следующим тематическим категориям: Автомобили, Бизнес, Бухгалтерия и финансы, Закон и право, Строительство и многим другим.

Пишу грамотно, уникально и содержательно.