системный администратор
Есть опыт:
-развертывания и настройки системы мониторинга *nix и win серверов,
-установки серверов-шлюзов с файрволом, прокси, почтовым сервером, системой подсчета трафика, vpn/openvpn серверами, dns и web серверами,
-установки хостинг-серверов,
-соединения нескольких площадок openvpn/vpn туннелями и дальнейшее созданием общей системы мониторинга на основе zabbix.
Большой опыт работы в аутсорсинговых компаниях.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Отлично справился с работой. Все оттестировал и проверил. Проблема существовала долгое время. И была решена всего за 2 дня. Спасибо, буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Понравилось работать Денисом, задача была поставлена ясно, со сроками не торопил, оплатил даже до окончания всех проверок, отличный работодатель.
$10
10 баллов
11 лет назад
Хорошо дебагит глюки сервера и nginx. Помог с nginx i php-fpm + php coding. Работать будем!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать, человеческое отношение, всегда на связи, своевременная оплата, доволен на все 10 из 10.
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга