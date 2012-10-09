exename

Михаил exename

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
системный администратор

Есть опыт:

-развертывания и настройки системы мониторинга *nix и win серверов,

-установки серверов-шлюзов с файрволом, прокси, почтовым сервером, системой подсчета трафика, vpn/openvpn серверами, dns и web серверами,

-установки хостинг-серверов,

-соединения нескольких площадок openvpn/vpn туннелями и дальнейшее созданием общей системы мониторинга на основе zabbix.

Большой опыт работы в аутсорсинговых компаниях.

Отзывы заказчиков
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Скрипт по контролю OpenVPN-соединения
Отлично справился с работой. Все оттестировал и проверил. Проблема существовала долгое время. И была решена всего за 2 дня. Спасибо, буду еще обращаться.
Понравилось работать Денисом, задача была поставлена ясно, со сроками не торопил, оплатил даже до окончания всех проверок, отличный работодатель.
Ответный отзыв
eliasbowmann
Боуман 
74 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
11 лет назад
Php-fpm + Nginx проблема зависы
Хорошо дебагит глюки сервера и nginx. Помог с nginx i php-fpm + php coding. Работать будем!
Было очень приятно поработать, человеческое отношение, всегда на связи, своевременная оплата, доволен на все 10 из 10.
Ответный отзыв
Системное администрирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга