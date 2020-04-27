Галина Кандинская exerciseexercise
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Журналистка, фотограф, дизайнер
Добро пожаловать на мою страничку!
Я профессиональный журналист, работала корреспондентом два года. Пишу тексты в разных жанрах: от новостной заметки до аналитического материала и продающего текста для Instagram.
Также я занимаюсь фотографией и дизайном. Что я умею:
Репортажная съемка
Художественная съемка
Предметная съемка
Верстка сайтов, газет, журналов
Создание логотипа
Брендинг
Программы, с которыми я работаю:
Adobe Idesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Lightroom
платформа Tilda
Мое портфолио: http://exersize.tilda.ws/
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