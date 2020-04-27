Журналистка, фотограф, дизайнер

Добро пожаловать на мою страничку!

Я профессиональный журналист, работала корреспондентом два года. Пишу тексты в разных жанрах: от новостной заметки до аналитического материала и продающего текста для Instagram.

Также я занимаюсь фотографией и дизайном. Что я умею:

Репортажная съемка

Художественная съемка

Предметная съемка

Верстка сайтов, газет, журналов

Создание логотипа

Брендинг

Программы, с которыми я работаю:

Adobe Idesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Lightroom

платформа Tilda

Мое портфолио: http://exersize.tilda.ws/