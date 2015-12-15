Дизайн

Моя работа — это живая история вдохновения, поиска и результата, это жизнь, это беспрерывный творческий процесс, слаженный ритм — микс безграничной свободы и самодисциплины.

Веб-дизайн, это творчество. Не работа, не просто хобби. Это форма современного искусства. И я, как человек нашёл в этом себя. Я в 10 лет, интересовался веб-дизайном, как перспективным и интересным направлением для личного развития. Но мне была нужна теоретическая база, которую я накопил за эти годы. Я продолжаю учиться и совершенствоваться, пользуясь опытом коллег, их практическими советами. Для накопления опыта я также участвую в конкурсах по веб-дизайну. Но даже занимая призовые места, я не хочу останавливаться. Для меня важен сам процесс, а не только достижение успеха, или известность. Мне действительно нравится моя деятельность. Ведь веб-дизайн позволяет творить, делать, казалось бы, нереальные вещи вполне доступными и возможными. Изучение графических программ я начал в 2010 году. Было прочитано много технической литературы, я посещал профильные форумы в Интернете. Среди них был и знаменитый Демиарт, который содержит настоящую базу данных уроков по Photoshop. Здесь профессионалы делятся опытом, обучая новичков, таких, каким был я.