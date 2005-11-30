Python full-stack developer

Привет, меня зовут Никита. Я являюсь Python full-stack разработчиком, а так же основателем проекта Constructor Telegram Bots. Мой опыт работы уже большее 5 лет. Работаю фрилансером уже более 3 лет, реализовав множество проектов различной сложности.

Навыки

Python, JavaScript, TypeScript, CSS, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Redis, Docker, Flask, FastAPI, Django, Django REST (DRF), Celery, Aiogram, Selenium, Webpack, Bootstrap, TinyMCE, Chart.js, React Flow, React, React Router, Linux, Bash, Git, npm.



Личные достижения

Constructor Telegram Bots (05/2023 - 11/2023)

Достигнуто 500+ пользователей, добавлено 300+ Telegram ботов, из которых 200+ работают постоянно и обслуживают 1000+ уникальных и 2500+ постоянных пользователей Telegram каждый день.