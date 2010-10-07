existentia

Копирайтер-фрилансер, блоггер, переводчик и рерайтер
Наибольший опыт работы со следующей тематикой: путешествия и туризм, страны и города, фотография, водные экстремальные виды спорта, интернет-сервисы и социальные сети, бизнес, реклама и маркетинг.
Аналитик, бизнес-консультант, маркетолог, копирайтер рекламных материалов
За плечами 7-летний опыт работы бренд-менеджером в крупных компаниях, большой опыт написания текстов о продуктах, маркетинговых брошюр и рекламных материалов, аналитических текстов о развитии рынка и маркетинговых исследованиях, презентаций компании и бренда итп.
иностранные языки: английский, немецкий, основы португальского и арабского
Фотограф: http://www.stellav.ru
Примеры статей
http://shkolazhizni.ru/authors/stellav/?view=articles#atopmenu
http://lookatme.ru/users/aquafeel
Блог о Египте - о быте, культуре, традициях, городах и достопримечательностях: