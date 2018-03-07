exmileco

Айдар exmileco

 
48 летКазахстан/Алматы
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Extra Mile DA
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка универсальной упаковки для плиточного(кафель) клея.
Была рада сотрудничеству) своевременная оплата, хорошее тз.
Прекрасный и отзывчивый исполнитель! Всегда готова пойти на встречу, позитивна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для производителя сухих строительных смесей
Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Айдар всегда на связи и готов к обсуждению. Своевременная оплата и отличное тз.
Благодарю Татьяну за качественно выполненную работу! Коммуникация так же на высоте, без нареканий своевременная и конкретная. Рекомендую для сотрудничества, как профессионала своего дела.
Ответный отзыв