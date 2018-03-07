Нужно доделать то, что было упущено Wordpress / Woocommerce Сайт: www.alacon.kz Верстка всех страниц есть. При верстке упущены некоторые страницы и отсутствуют некоторые элементы и функциональность на натянутых страницах. Все детали по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1j2u5kKlIpmQtLv0loNPB2Xf7FmQj4wZYltuWfDcxtEM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1j2u5kKlIpmQtLv0loNPB2Xf7FmQj4wZYltuWfDcxtEM/edit?usp=sharing[/url] Прошу внимательно ознакомиться. Готов ответить ...