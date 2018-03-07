Нужно доделать то, что было упущено Wordpress / Woocommerce Сайт: www.alacon.kz Верстка всех страниц есть. При верстке упущены некоторые страницы и отсутствуют некоторые элементы и функциональность на натянутых страницах. Все детали по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1j2u5kKlIpmQtLv0loNPB2Xf7FmQj4wZYltuWfDcxtEM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1j2u5kKlIpmQtLv0loNPB2Xf7FmQj4wZYltuWfDcxtEM/edit?usp=sharing[/url] Прошу внимательно ознакомиться. Готов ответить ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть готовая верстка(desktop + мобильная версия). ТЗ во вложении. Главная(5 страниц = 1 основная + 4 внутренние), Интернет-магазин (12 страниц = 6 основных + 6 по шагам) В сумме – 17 страниц. Необходимо - натянуть верстку на CMS Wordpress ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть готовый дизайн-макет(десктопная и мобильная версия). Необходимо сделать - кроссбраузерную и адаптивную вёрстку; - программную часть. Дизайн-макет описан в PDF файле. Программная часть описана в ТЗ и приложении к ТЗ. Дополнительные предложения приветствуются и обсуждаются. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Все детали в ТЗ. Больше всех из примеров нравится - AKSOLIT.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Бриф и лого, которое нравится во вложении.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
6 лет назад
Была рада сотрудничеству) своевременная оплата, хорошее тз.
Ответный отзыв
Прекрасный и отзывчивый исполнитель! Всегда готова пойти на встречу, позитивна. Рекомендую!
$50
10 баллов
6 лет назад
Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Айдар всегда на связи и готов к обсуждению. Своевременная оплата и отличное тз.
Ответный отзыв
Благодарю Татьяну за качественно выполненную работу! Коммуникация так же на высоте, без нареканий своевременная и конкретная. Рекомендую для сотрудничества, как профессионала своего дела.