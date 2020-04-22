Начинающий директолог

Здравствуйте,меня зовут Андрей

Я предлагаю вам свои услуги по настройке рекламных кампаний в рекламной сети Яндекс,а именно Яндекс Директ абсолютно бесплатно,так как я только начинаю работать и развиваться в этой сфере.

Думаете что здесь есть подвох?Но вы ошибаетесь,я хочу начать работать с людьми,и просто наработать свои первые отзывы,деньги это уже второстепенная цель,главное-РЕПУТАЦИЯ.

Если вас заинтересовало такое предложение,обращайтесь в личные сообщения сообщества(https://vk.com/direkt_55rus),я вам отвечу в ближайшее время.

С уважением Ивашов Андрей.