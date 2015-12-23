expeg7

Александр Петров expeg7

 
43 годаРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Bash cкрипт для генерации SQL запросов при изменении mysql schema
Отличный заказчик! Четкие требования к работе, уместные правки, отличная оплата. Спасибо, за работу.
отличное решение нетривиальной задачи!
Ответный отзыв
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Ansible role для установки datadog
Отличный заказчик. Работать приятно.
Ян профессионально подошел к вопросу. Выбрал наиболее оптимальный способ решения поставленной задачи.
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Разработка landing page
Спасибо за сотрудничество. С Александром было приятно иметь дело. Мои рекомендации!
Проект выполнен очень достойно и в срок, все пожелания учтены. Константин профессиональный и доброжелательный человек. Рекомендую.
Ответный отзыв