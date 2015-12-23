Нужен ansible playbook, который установит и свяжет kaffka и zookeper на сервер с Ubuntu 14.04. Также нужен экспорт данных из kaffka в S3
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Нужна ansible role, который будет устанавливать openvpn клиент на Ubuntu 14.04 и генерировать файл конфигурации (*.ovpn) на основании переменных хоста. Пример .ovpn файла отправлю потенциальному кандидатуСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен bash скрипт, который при каждом запуске будет проверять изменения в количестве таблиц и их структуре в указанной mysql базе. При наличии таких изменений он должен генерировать sql файл, который будет содержать SQL запросы, которые ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо подготовить ansible роль для datadog agent. Кроме первоначальной установки и настройки агента, необходимо реализовать возможность включать и конфигурировать проверки.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо написать на bash скрипт который будет бэкапить локальную jira, которая хранит данные в локальном же postgres. Скрипт должен загружать архив в AWS S3. Скрипт должен быть написан на bash. Должна быть инструкция по restore этого backup. OS: Ubuntu ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна ansible role для конфигурации доступных ресурсов памяти и CPU для конкретного пользователя. Роль должна принимать список имен пользователей с лимитами CPU ( не по ядрам а по доступным процентам) и по памяти для каждого пользователя. Если ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется перевести текст по теме системного администрирования Linux. Объем 6000 символов без пробелов. Пример текста: На площадке заказчика были настроены два сервера для размещения виртуальных машин KVM c логическими RAID-10 массивами с целью снижения риска потери данных. ...Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
За основу необходимо взять страницу zеngаlt.ком. Первый экран: Убрать растяжку "MICROSOFT PARTNER AWARD 2015 – WINNER" Иконки внизу заменить на иконки linux, puppet labs, docker, bacula, haproxy, zabbix, git. Иконки необходимо выполнить в едином стиле Второй экран (Who we ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад