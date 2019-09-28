expensivedev

Уникально | Качественно | Современно | Эффективно

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Разрабатываю сайты и веб-приложения любой сложности. Более 6 лет опыта работы.

Работаю с PHP, Laravel, Yii2, Symfony, JavaScript (jQuery, VueJS), MySQL, MongoDB, API (Google, LiqPay, Facebook, Paypal, Stripe, Mailchimp, vk и т.д.), Wordpress, Git, HTML, CSS, Bootstrap

Так же автоматизация и парсеры.

Разработка ведется с учетом всех требований клиента и запросов целевой аудитории, что гарантирует высокую эффективность сайта.