expert-one

Василий Сатаров expert-oneexpert-one
Здравствуйте, меня зовут Василий Сатаров. На протяжении уже более 8-ми лет я занимаюсь веб-дизайном и программированием. За плечами сотни разработок и проектов.
Для удобства заказчиков, хотел бы остановиться подробнее на условиях работы со мной:
1. Если вдруг, вы не укладываетесь по цене, то нет ни чего зазорного, чтобы поговорить со мной о вашем планируемом бюджете. Я всегда рад новой работе, особенно интересной тематике.
2. Желательно, чтобы у вас было тз (техническое задание), но опыт показывает, что мне достаточно описания нескольких примеров сайта с разделением на "нравиться/не нравится".
3. Я работаю на результат, т.е. есть возможность предоставления поэтапно нескольких вариантов дизайна.
4. Беру предоплату в размере 50%, редкие исключения показа эскиза без предварительной оплаты.
5. Делаю работы разного уровня, сложность работы напрямую влияет на сроки исполнения.
Пожалуйста, если возникнут вопросы - задавайте.
Моя контактная информация:
e-mail: [email protected]
Уверен, что наше сотрудничество оставить у вас только приятные воспоминания!