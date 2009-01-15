expert-one

Эксперт в веб-программировании и дизайне

Здравствуйте, меня зовут Василий Сатаров. На протяжении уже более 8-ми лет я занимаюсь веб-дизайном и программированием. За плечами сотни разработок и проектов.

Для удобства заказчиков, хотел бы остановиться подробнее на условиях работы со мной:

1. Если вдруг, вы не укладываетесь по цене, то нет ни чего зазорного, чтобы поговорить со мной о вашем планируемом бюджете. Я всегда рад новой работе, особенно интересной тематике.

2. Желательно, чтобы у вас было тз (техническое задание), но опыт показывает, что мне достаточно описания нескольких примеров сайта с разделением на "нравиться/не нравится".

3. Я работаю на результат, т.е. есть возможность предоставления поэтапно нескольких вариантов дизайна.

4. Беру предоплату в размере 50%, редкие исключения показа эскиза без предварительной оплаты.

5. Делаю работы разного уровня, сложность работы напрямую влияет на сроки исполнения.

Пожалуйста, если возникнут вопросы - задавайте.

Моя контактная информация:

e-mail: [email protected]

Уверен, что наше сотрудничество оставить у вас только приятные воспоминания!