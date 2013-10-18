Бухгалтер-Аудитор-Налоговый консультант
1. Построение бухгалтерского и налогового учета, составление учетной политики, выбор оптимального налогообложения.
2. Автоматизация учета, внедрение, настройка, электронный документооборот.
3. Восстановление бухгалтерского учета. Возврат/зачет переплаченных налогов.
4. Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме.
5. Ведение и восстановление кадрового делопроизводства.
6. 3-НДФЛ. Имущественные, социальные вычеты.
7. Консультации по любым вопросам налогообложения, кредитования.
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