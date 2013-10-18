expertsouz-spb

Елена expertsouz-spb

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Бухгалтер-Аудитор-Налоговый консультант

1. Построение бухгалтерского и налогового учета, составление учетной политики, выбор оптимального налогообложения.

2. Автоматизация учета, внедрение, настройка, электронный документооборот.

3. Восстановление бухгалтерского учета. Возврат/зачет переплаченных налогов.

4. Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме.

5. Ведение и восстановление кадрового делопроизводства.

6. 3-НДФЛ. Имущественные, социальные вычеты.

7. Консультации по любым вопросам налогообложения, кредитования.

Бухгалтерские услуги
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Финансовые услуги
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от $150
от 1 дня
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