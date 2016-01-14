expomania

Ирина Кузнецова expomania

 
48 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Сделать схему расстановки оборудования и зонирование 2Д
Спасибо. С Вами приятно иметь дело!
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