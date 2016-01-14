Есть готовый сайт с работающей формой. Надо изменить вид заявки, настроить автоматический ответ на письмо. Привязать crm к сайту.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
4 года назад
Есть готовый сайт с работающей формой. Надо изменить вид заявки, настроить автоматический ответ на письмо. Привязать crm к сайту.
Создать видео с караоке в формате mp4. C адаптацией шрифта. Наложением фото. Минусовка есть.
Для витрины надо отрисовать комикс-картинки (5 окон=5 иллюстраций). Тематические. В стиле - добрый комикс/пин арт. + разместить необходимый текст. Просьба присылать ссылки на портфолио. Спасибо!
Расставить оборудование (30 единиц) и сделать 2Д схему.