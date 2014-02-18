Редактор по образованию (МГУП), копирайтер

Законченное высшее образование - МГУПечати, факультет Издательского дела и журналистики.

Опыт работы копирайтером - 3 года, редактором/корректором - 5 лет.

Пишу практически на любые темы. Было сделано много статей на темы туризма, строительства и ремонта, электроники и техники, а также описаний товаров в интернет-магазинах.

Написание уникальных статей (в том числе и seo) – 90-100 руб. за 1000 символов

Рерайт – 60 руб. за 1000 символов.

Оплата: яндекс.деньги, на банковскую карту