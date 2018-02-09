HTML верстальщик. Программирую на Python

Володіння ПК на рівні адміністратораЗдатний виявити несправність та по-можливості її усунутиГлибокі знання сімейства WindowsБазові знання UNIX- подібних систем (Ubuntu, Linux Mint, Debian) Рівень англійської мови pre-intermediateПрограмування на Python (рівень Middle)Вивчаю ЯП (Python, C#, JavaScript)Глибокі знання HTML, CSS, BootstrapЗнання CMS- WordPress, Joomla, DjangoБазові знання SEOВолодію знаннями архітектури ПКМаю досвід побудови LAN, WLAN, VLANПЗ яким володію – (IDE Python, PyCharm, Microsoft Visual C++, Adobe Photoshop, Sublime Text, Sony Vegas, Movavi Video Suite, Microsoft Office, JavaMachine, Libre Office)