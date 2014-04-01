Силу и энергию мысли в действие...
Мысль способна реализовать любую программу!
Чем больше энергии и силы мы закладываем в собственные мысли, тем активнее и точнее будет реализовываться результат нашего "мыслеобраза"!
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ, а МОЮ РАБОТУ ЛЮБЯТ ЗА:
- высокое и безупречное качество её исполнения;
- грамотность;
- оригинальность и нестандартность мышления;
- наличие чувства стиля;
- 100% уникальность!
- лёгкость восприятия изложенной информации.
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выполняя работу, я придерживаюсь простого алгоритма: "ЗП, количество заказчиков и хороших отзывов зависят от качества материала"!
Гарантирую своевременность исполнения заказа и грамотность написания !!!
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