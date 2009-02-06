extradesign

Константин Гладконогих extradesign

 
NaN летРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Креативное агентство "Экстра Дизайн"

Основные услуги нашего агентства:

• Разработка сетевых представительств(от корпоративных сайтов до Интернет - магазинов).

• Разработка промо – сайтов, сопровождающих текущую рекламную кампанию.

• Разработка логотипов.

• Создание фирменного стиля.

• Дизайн печатной продукции.

• Разработка и проведение рекламных акций в Интернете.

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