Константин Гладконогих extradesignextradesign
NaN летРоссия/Владивосток
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Креативное агентство "Экстра Дизайн"
Основные услуги нашего агентства:
• Разработка сетевых представительств(от корпоративных сайтов до Интернет - магазинов).
• Разработка промо – сайтов, сопровождающих текущую рекламную кампанию.
• Разработка логотипов.
• Создание фирменного стиля.
• Дизайн печатной продукции.
• Разработка и проведение рекламных акций в Интернете.
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Портфолио
- Полное портфолио144 просмотра
- Компания «Новые технологии»170 просмотров
- Эстетический центр «Нега»175 просмотров
- Www.tuningoff.ru326 просмотров
- Группа компаний Триал177 просмотров
- Траклайнер ДВ234 просмотра
- Respect Motors330 просмотров