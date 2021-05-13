extraoriordanary

Переводчик с английского и испанского на русский и с русского на английский и испанский. Репетитор.

Быстро и качественно переведу тексты любой сложности с испанского и английского на русский и наоборот. Выполню за вас контрольную работу по английскому. Помогу с домашним заданием, объясню сложные грамматические темы.

Образование: Лингвистика, перевод и переводоведение (английский и французский), 2020г;

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 2020-наст.;

Школа иностранного языка Everest, г. Дублин, Ирландия 2019;

Знание языков: английский (В2-С1, сертификат IELTS 6.5), испанский B2, французский и немецкий (начальный уровень)