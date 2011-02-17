Нужен программист Action Script для создания программной части анимации игры: Есть разработанная и анимированная флеш-игра. Нужно: 1. Разработать метод случайного создания и передвижения героев игры к цели (траектория + количество) 2. Сбор ...
Наша компания, предлагает услуги по разработке сайтов под ключ. Мы используем самые передовые технологии в веб:
1. ASP .NET MVC 3
2. Ruby on Rails
3. PHP
4. NodeJS, Microsoft AJAX
5. MongoDB, MySQL, MSSQL
Мы можем:
1. Разработать сайт любой величины, настроить программное обеспечение под него
2. Разработать базу на Mysql, MongoDB, MSSQL
3. Разработать игру на флеш и интегрировать ее в веб-сервисы
- Разработка игр1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать сайта на движке Modx. В задачу входит: 1. Нарезать дизайн и сверстать 2. Собственно сделать функционал Методика отбора реализатора - цена/качество предыдущих работ ТЗ в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Ищем дизайнера для реализации проекта ТЗ в аттаче. Ждем предложения по цене. Метод отбора - качество выполненных ранее работыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Короткое описание: Проект состоит из 2-х сайтов - корпоративного и интернет магазина. Функционал корпоративный: 1. Новости 2. каталог продукции - бренды+связанные товары 3. Акции 4. Видеообзоры ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Короткое описание: Проект состоит из 2-х сайтов - корпоративного и интернет магазина. Первый должен быть реализован на джумле, второй на опенкарте. Функционал корпоративный: 1. Новости 2. каталог продукции ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад