extsps

Евгений Лабунский extsps

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Наша компания, предлагает услуги по разработке сайтов под ключ. Мы используем самые передовые технологии в веб:

1. ASP .NET MVC 3

2. Ruby on Rails

3. PHP

4. NodeJS, Microsoft AJAX

5. MongoDB, MySQL, MSSQL

Мы можем:

1. Разработать сайт любой величины, настроить программное обеспечение под него

2. Разработать базу на Mysql, MongoDB, MSSQL

3. Разработать игру на флеш и интегрировать ее в веб-сервисы

Отзывы фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Проект интернет магазина + корпоративный сайт
!
Сделал все очень качественно, в срок. Очень советую как человека надежного и профессионального
Ответный отзыв
diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Разработка дизайна сайта автокомпании
Хороший заказчик. Четкое задание и оплата в срок. Рекомендую!
Отличный дизайнер, ответственный, работа выполнена очень грамотно, качественно и в срок. Порадовало знание современных тенденций в веб, понимание юзабилити сайта. Советую, очень профессиональный подход
Ответный отзыв
vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Разработка программной части сайта на Modx
MODX
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.
Очень ответственный профессионал, работа выполнена в срок и качественно! Советую!
Ответный отзыв
mitien
41 год
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
14 лет назад
Разработка програм. части флеш-игры для FaceBook
MySQL
Супер заказчик. Давно не сталкивался с человеком который выполняет все свои обещания. Заказом остался более чем доволен - очень приятно было работать вместе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как ответственного и порядочного работадателя.
Отличный исполнитель, ответственный профессионал. Хотелось бы отдельно выделить: 1. Все сделано идеально 2. Отлично знает Action Script 3. С легкостью интегрировал игру с Facebook 4. Работа выполнена в срок и очень качественно Советую Дмитрия как профессионального программиста на которого можно положиться и с которым приятно работать!
Ответный отзыв